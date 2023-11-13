В Казахстане рассматривают возможность интеграции мобильных приложений по заказу такси с информационными системами госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей, сообщил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ответе на депутатский запрос, передает Informburo.kz.

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По его словам, в октябре текущего года уполномоченные госорганы в области транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения приняли совместную Дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок.

"Планируется проведение рейдовых мероприятий на стихийных стоянках незаконных перевозчиков для проверки на предмет соответствия установленным требованиям законодательства, упорядочение контроля над деятельностью мобильных приложений для заказа такси, выявление автотранспортных средств, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров на регулярной основе, через камеры фото- и видеофиксации ("Сергек", АСИ), а также проработка вопроса интеграции мобильных приложений для заказа такси с информационными системами государственных органов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей", – говорится в ответе.

Роман Скляр также сообщил, что на регулярных городских автобусных маршрутах работают 294 перевозчика. На сегодняшний день из шести муниципальных автобусных парков с участием государства в трёх городах (Шымкент, Семей, Кызылорда) утверждены дорожные карты по передаче муниципальных парков в конкурентную среду. В Актобе проводятся мероприятия по ликвидации муниципального автобусного парка, а в Алматы рассматривается форма передачи автобусного парка в конкурентную среду, в том числе путём передачи в доверительное управление.