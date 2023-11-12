Сельскохозяйственная ярмарка прошла 11 ноября. В этот раз ее перенесли из привычного Сити-центра в торговый центр и по совместительству автовокзал «Саяхат».

Городские власти объясняли, что решение о переносе связано с похолоданием. По их мнению, новый рынок готов вместить всех желающих и создать комфортные условия для костанайцев.

- Разговаривая с торговцами , очень рада слышать , что им нравится наша ярмарка, - рассказала "НГ" директор ТЦ "Саяхат" Ольга ТЕРЕХОВА. - Это лучше чем стоять в холоде на улице все время. А здесь им нравится, потому что тепло, комфортно и самое главное - чисто! Ярмарка у нас проходит впервые и на бесплатной основе. Любой желающий мог привезти свою продукцию на продажу и занять бесплатно торговую точку в здании и на улице.

По наблюдениям корреспондента "НГ", людей на ярмарке действительно было немало. Опрошенные нами костанайцы на вопрос "Как добрались до нового места?" отвечали так - либо доехали на машине, либо живут неподалеку.

Алена ОКОЛОВА из Тобыла рассказывает, что покупатели собирались здесь с 6 часов утра, за три часа до открытия. В основном рано утром приезжали закупиться люди из райцентров. Женщина разместила свой прилавок на улице, а ее мама торговала зеленью в помещении.

- На ярмарках мы с мамой продаем зелень, овощи из нашего огорода, маринады, соленья - все домашние, все натуральное - говорит Околова. - К этой ярмарке мы готовились 3 дня и очень ждали, чтобы приехать. На мой взгляд в центре ярмарки удачнее, потому что люди там идут хорошо, проходимость больше.

Ярмарка понравилась и торговцам-арендателям, которые на рынке "Саяхат" торгуют постоянно, платя аренду. Девушка Маржан по особу случаю надела национальные казахские украшения и одежду. Продавщица рассказала, что спрос в обычный день и на ярмарке не сильно отличается. Люди быстро разбирают орехи и чернослив, но "у ярмарки есть своя атмосфера и интерес".

Как и покупатели, так и торговцы были в суматохе. Большие очереди наблюдались на блоках домашней продукции, например, возле отделов свежего мяса и домашней молочной продукции.

- Я часто хожу на ярмарки для того, чтобы купить домашние сметану и яйца, - рассказал костанаец Казез Жукунович. - Вкус сметаны особенно нравится моим внукам и в этот раз хотел найти ее по желанию беременной снохи. Домашняя, не сравниться со сметаной предлагаемая производителями в магазинах . Поэтому ее быстро разбирают на подобных ярмарках. Цены как по мне адекватные, учитывая, что это натуральное. Кто-то скажет - дорого, но сейчас цены везде растут. А если сравнивать стоимость продуктов на ярмарках и в обычных магазинах, то все равно дешевле.

- Мы живем на соседней улице от "Саяхата", и мы очень благодарны, что здесь открыли торговый центр, потому что раньше надо было идти закупаться до самого 15 магазина, - добавляет Галина Николаевна, она пришла на ярмарку вместе с супругом Юрием. - А сейчас рядом и мы ходим почти каждый день. Мы знали, что будет ярмарка и специально пришли купить капусты для засолки, яблочки и домашние масло. Цены везде разные, но при желании можно найти где дешевле. Здесь продукты дешевле на 100- 300 тенге. Для нас пенсионеров и это хорошо.

Директор "Саяхата" Ольга Терехова считает, что опыт организации ярмарки на территории их рынка можно считать удачным. "Мы уже планируем новую ярмарку, ориентировочно в декабре" - резюмирует Терехова. В отделе предпринимательства акимата Костаная ранее сообщали, что посмотрят на актуальность места и сделать выводы.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова Аружан Нурмуханова, фото автора