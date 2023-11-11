Ставший традиционным конкурс молодых авторов изобразительного и декоративно - прикладного искусства проводится уже в пятый раз и даже ограничения в период пандемии не мешали этому масштабному культурному мероприятию. Начавшись как областной, он вырос до республиканского масштаба, но по-прежнему проводится в Костанае.

В выставках по итогам конкурса «Жас толкын» за пять лет экспонировалось более 700 работ. В этом году к участию в конкурсе были приняты 74 заявки авторов из Костанайской области, Астаны, Алматы, Актобе, Кокшетау, Петропавловска, Павлодара, Уральска, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Айша Адильбек, Астана, "Озеро Каинды", холст, акрил

Егор Черноглазов, Костанай, "Ночной караван", холст, акрил

Лауреаты, как обычно, определялись в четырёх номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура» и «Декоративно-прикладное искусство».

- Очень приятно, что в этом году расширилась география конкурса,- отметила искусствовед Мария ЖУМАГУЛОВА. – Впервые есть участники из Павлодара. Надо расширять не только географический диапазон, но и творческий. В следующем конкурсе пробуйте себя в инсталляциях, перфомансах, в видеороликах, в фотографиях. Это сейчас тоже относится к искусству.

Добрые пожелания участникам конкурса были приправлены конструктивной критикой из уст председателя жюри.

- Хочу поздравить всех с праздником – состоявшимся V Республиканским конкурсом,- сказал председатель жюри, председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вячеслав БЫКОВ.- Членам жюри и всем, кто принимал участие в конкурсе, хочу выразить благодарность за проделанную работу. Но, хотелось бы обратиться к участникам, которые планируют в дальнейшем участвовать в этом или других конкурсах: отнеситесь очень ответственно к выполнению своих работ. Хорошо бы советоваться с художниками, преподавателями по некоторым моментам, чтобы не стыдно было выставлять работы на конкурс. Можно обратиться ко мне, я всегда готов помочь, подсказать. Не забывайте, что о вас будут судить по вашим работам.

Рейхан Айтуарова у своей работы "Источник мудрости"

Гран-при жюри присудило художнице из Астаны Рейхан Айтуаровой за работу «Источник мудрости».

Мерей Торткара (г. Лисаковск), «На отдыхе», бумага, гуашь

Анатолий Тимофеев (г. Лисаковск), «В глубь веков», бумага,гашь



В номинации «Живопись» мнения членов жюри разделились, в результате получилось два первых места.

1 место – Мерей Торткара (г. Лисаковск), «На отдыхе»;

1 место – Анатолий Тимофеев (г. Лисаковск), «В глубь веков»;

2 место – Дамир Смыков (г. Павлодар), «Көнiл кұй»;

3 место – Кайсар Сисенгазиев (Западный Казахстан), «Ұста кұралдары»

Дамир Магзумов (г. Кокшетау), «Под одним шатром», бумага, шариковая ручка

Вадим Бражник (г. Костанай), «Алтын адам», бумага, карандаш



В номинации «Графика» присуждено два первых и два вторых места:

1 место – Дамир Магзумов (г. Кокшетау), «Под одним шатром»;

1 место – Вадим Бражник (г. Костанай), «Алтын адам»;

2 место – Жанна Мусаева (г. Кокшетау), «Конакжайылык»;

2 место – Толганай Алтенова (г. Кокшетау), «Жаркын ұрпак»;

3 место – Ангелина Гаус (г. Костанай), Автопортрет;

Ангелина Гаус, Костанай, Автопортрет, карандаш

В номинации «Скульптура» не было ни первого, ни второго места. Третье место присуждено Алексею Маховскому из Сарыкольского района за работу «Мама, мое главное сокровище». Алексей уже не первый раз участвует в конкурсе и в 2020 году он занял 2 место в этой же номинации.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» ни одна работа не впечатлила жюри настолько, чтобы присудить 1-е место. 2- место досталось Арайым Кайрбек за работу «Этноорнамент». 3 место заняла работа Анастасии Соляниковой «Девушка в степи». Оба автора из Костаная.

Дмитрий Говорков, Костанай, "Чапаев. Киберпанк-версия", пластелин

С точки зрения простого посетителя галереи, нынешняя выставка по итогам конкурса «Жас толкын» смотрится «беднее» предыдущих. К примеру, слишком мало число работ в номинациях «Скульптура» и «Декоративно-прикладное искусство». Сложилось ощущение, что жюри и выбирать было не из чего. Но живопись и графика компенсировали недостаток впечатлений.

Выставка «Сокровище родного края» будет работать месяц.