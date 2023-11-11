Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Ильяс
11 ноября 2023, 10:31
Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная, я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города.
То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города. Вручать ключи в Юбилейном, тоже самое. И на открытие 1 километра дороги, тут как тут - оба с ларца одинаковы с лица.
В области 16 районов, и 5 городов, если аким города со своими замами будет жить там по две недели, то в Костанае хуже не станет. Зато станет лучше во всех районах и городах Костанайской области.
Последние народные новости
08.11.23 09:24 Не полиция, а хор мальчиков-зайчиков
07.11.23 14:35 Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
05.11.23 22:16 Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
02.11.23 11:50 Что происходит в соцсетях?
30.10.23 10:03 "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
27.10.23 16:11 Как ГКП «Костанай-Су» в нашем проулке работы производило
26.10.23 09:34 Damnatio memoriae, с латинского - проклятие памяти
21.10.23 13:21 Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
20.10.23 09:54 "Проверка налоговой" - что это?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.