11 ноября 2023, 10:31

Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная, я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города.



То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города. Вручать ключи в Юбилейном, тоже самое. И на открытие 1 километра дороги, тут как тут - оба с ларца одинаковы с лица.



В области 16 районов, и 5 городов, если аким города со своими замами будет жить там по две недели, то в Костанае хуже не станет. Зато станет лучше во всех районах и городах Костанайской области.



