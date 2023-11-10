Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ и его заместитель Баглан БЕКБАУОВ посетили Костанай 9 ноября для участия в XIX форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России. Они выступали на панельных сессиях и пленарном заседании, которые прошли в специально построенном для форума здании Smart-Центра (сейчас его официально называют Дворцом школьников I-Qostanay).

Глава минсельхоза эксклюзивно поговорил с корреспондентами "НГ" и ответил на вопросы о плохом качестве урожая, поддержке фермеров, подорожании хлеба и мучных изделий. Он признал, что из трех областей - Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанаской - самая тяжелая ситуация именно в нашем регионе.

- Такого качества зерна и таких проливных дождей, как у вас, не было с 1987 года, - отметил Сапаров. - Дожди шли 25 дней, лет 30 такого не было. Было, чтобы дожди шли 10-12 дней подряд, но не столько. Могут возникнуть проблемы по семенам. Зная это, мы дали поручение "Казагрэкс" проверить всхожесть прошлогоднего зерна, проверить его на чистоту. И сегодня мы уже 400 000 тонн семян подготовили. В случае нехватки можем из "Продкорпорации" эти семена, как товарное зерно, отдать и поддержать таким образом наших фермеров.

По словам министра МСХ, на сегодня уже засыпано 1,5 млн тонн семян зерновых при потребности страны 2 млн тонн.

- Плюс те 400 000 тонн, о которых я вам сказал, это будет 1,9 млн тонн, - пояснил Сапаров. - И ежегодно порядка 200 000 тонн семян элитных семян мы завозим из России: Тюмень, Омская область, Курганская область. Я уверен, что по семенам вопросов не будет.

Качество зерна сильно пострадало из-за проливных дождей. Сейчас на элеваторы завезли около 5 млн тонн зерна, 35% из них - 3-го класса.

- Еще зерно лежит в хозяйствах. Всего зерна получим около 16 млн тонн - это на 6 млн тонн меньше, чем в прошлом году, - сказал министр. - По нашим прогнозам, всего будет около 45% зерна 3 класса. У нас есть переходящее зерно - около 3 млн тонн, качество его высокое, высокая клейковина. Если мы получим 4-5 млн тонн нового урожая плюс 3 млн тонн переходящего, этого достаточно для внутренних потребностей. Вообще на хлеб нам достаточно 1,5 млн тонн. В целом, если считать еще семена на промышленную переработку, нужно порядка 6,5 млн тонн. Кроме этого, у нас около 5 млн тонн экспортного зерна, это не только 3-й класс, но и 4-й - 5-й класс, неклассное зерно. Экспорт будет меньше на 1,5-2 млн тонн, не считая муки.

В связи с этим по поручению президента было принято решение о помощи фермерам.

- Мы объявили справедливую цену на зерно, - подчеркнул Сапаров. - 3-й класс - по 120 000 тенге, 4-й класс - по 105 000, 5-й - по 90 000 и неклассное зерно - по 70 000 тенге за тонну. На рынке неклассное зерно стоит 50 000-55 000 тенге за тонну, поэтому все смотрят сегодня на "Продкорпорацию", которая максимум через две недели начнет закуп. Сейчас мы проводим процедуру выделения денег из резерва правительства - порядка 31 млрд тенге. Как только получим это финансирование, начнем прямой закуп зерна. И в первую очередь - у фермеров Костанайской области.

Глава МСХ отметил, что закуп начнут не с крупных, а с мелких фермеров. Будет квота. Первая партия - 350 000 тонн. И параллельно будут продавать в "Продкорпорацию" прошлогоднее зерно. Зерно 4-го - 5-го класса и неклассное зерно тоже сразу будут реализовывать, так что эти деньги пойдут в оборот.

- Плюс дадим пролонгацию тем фермерам, которые взяли в "Продкорпорации" зерно, - уточнил Сапаров. - У нас почти 600 000 тонн товарного зерна брали. И мы готовы на год пролонгировать, то есть уберем все штрафные санкции, без процентов. Раньше мы давали товарное зерно под 16,5% годовых, теперь будет под 3% всего. Кто получал кредиты и технику в лизинг, всем будет пролонгация. Индивидуально с каждым хозяйством будем отрабатывать и будем поддерживать.

Министр отметил, что завозить зерно из России можно по железной дороге, транзит через Казахстан тоже разрешается. Кроме того, есть перечень предприятий, которые могут завозить - это все лицензированные элеваторы, все птицеводческие, перерабатывающие мукомольные. Кто желает или считает, что из России дешевле, может завозить, главное - чтобы были разрешающие документы, объяснил Сапаров. И добавил: но не надо забывать, что у нас зерна на самом деле хватает, особенно на фураж.

- По хлебу и муке подорожания я тоже не вижу, - ответил он на вопрос "НГ" о росте цен. - В прошлом году до 160 000 тенге за тонну зерно доходило, при этом цену на хлеб мы удерживали. А сейчас пшеница стоит 120 000 тенге за тонну, никакое подорожание не ожидается. Конечно, некоторые предприятия могут баловаться, но это нам нужно смотреть, контролировать, стабилизировать.

Вице-министр Бекбауов рассказал, что сессия, в которой он участвовал, была посвящена цифровизации в сфере АПК.

- Мы занимаемся оцифровкой АПК от начала до конца, - пояснил он. - Если по направлениям посмотреть, то у нас сейчас все товаропроизводители имеют отношение к земельным ресурсам - без низ никак. На данный момент оцифровали полностью 68% наших сельхозземель, эта работа продолжается. Но самое главное - мы с этого года включили космические аппараты, благодаря космомониторингу работаем и четко знаем, какие земли простаивают, а какие используются. Это нам в будущем позволит эффективно управлять земельными ресурсами. И не только в отношении фермеров, а еще и развивать наши земельные ресурсы, проводить геоботанические исследования.

По информации МСХ, учет сельскохозяйственных животных завершен, сейчас отслеживается данные о том, где животное родилось, какими болезнями болело, чем его лечили. Вся эта информация поступает в лабораторию убойного комбината.

- Когда мясо поступает на прилавки, мы четко знаем, откуда оно поступило, - отметил вице-министр. - Через полгода планируем для населения запустить приложение - люди смогут с помощью QR-кода сканировать информацию, которая будет находиться на мясе. И третье направление - поддержка сельхозпроизводителей субсидиями. Мы разработали государственный формат, который исключает все коррупционные моменты.