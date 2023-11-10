Таким образом, получить удостоверение личности или паспорт можно будет без этой процедуры, передает Informburo.kz.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Дактилоскопия в Казахстане, которую должны ввести с 1 января 2024 года, будет добровольной, сообщил заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов.

Ранее дактилоскопическую регистрацию граждан в стране собирались сделать обязательной, однако эту норму в законопроекте пересмотрели.

"Да, сейчас такое решение принято, и в законопроект сейчас вносят изменения, о том, что граждане будут сдавать отпечатки пальцев добровольно. Для иностранцев на границе это будет обязательным, а внутри страны при документировании –добровольным", – сказал Сакен Сарсенов в кулуарах Минюста.

В октябре в МВД сообщили, что получать документы с отпечатками пальцев можно по мере истечения срока действующих.