Уголовное дело в отношении 57-летнего жителя п. Максут Алексея БАБИЧА продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 10 ноября.

Бабич обвиняется в том, что 19 июля у себя дома на кухне зарезал ножом соседа Станислава Ларионова, с которым они вместе выпивали. Вину признал, но не в умышленном убийстве, а в том, что случайно нанес удар ножом в грудь соседу, а тот, к сожалению, умер.

Сегодня адвокат подсудимого подал ходатайство о переквалификации дела со ст. 99 ч. 1 УК РК (Убийство) на ст. 106 ч. 3 (Причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

- Мы считаем, что квалификация действий Бабича является необоснованной, - пояснил он. - Для умышленного убийства лицо должно желать смерти и совершать действия, направленные на причинение смерти. Органы прокуратуры руководствовались лишь предположениями, не давая юридической оценки. После того, как Бабич ударил Ларионова ножом, он сразу побежал за медсестрой, чтобы та оказала медицинскую помощь. Санитарка медицинского пункта это подтвердила. Бабич наносил удар ножом не целенаправленно и не целясь. То есть, удар случайно пришелся в область грудной клетки - в жизненно важные органы. У Бабича отсутствовал умысел на убийство.

Государственный обвинитель Гульмира КЕНЖЕТАЕВА заявила, что против переквалификации дела:

- Убийство у нас характеризуется не только прямым умыслом, но и косвенным. Считаю также, что ходатайство заявлено преждевременно и его можно разрешить при вынесении приговора.

Судья Жаннара Тлеубаева согласилась с прокурором и оставила ходатайство о переквалификации дела открытым, сообщив, что разрешит его во время приговора.

Суд перешел к просмотру видео, на котором Алексей Бабич показывает свой дом и кухню, в которой они с Ларионовым пили водку и где он ударил его ножом.

- Он начал материться, а я пошел к холодильнику за колбасой, - поясняет на видео Бабич. - Нож лежал на кухне, а он все продолжал материться. Видимо, замыкать начало у него. Я его только один раз ударил в грудь и он сразу упал...

На этом же видео подсудимый рассказывает, что все началось с распития спиртных напитков, но на вопрос, как фамилия того, с кем он пил, отвечает, что не помнит.

Суд закончил следствие по делу и в следующем заседании должен перейти к прениям. Ориентировочная дача - 20 ноября.