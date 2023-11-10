Это позволяет казахстанцам непрерывно находиться в Китае без визы до 30 дней, передает Informburo.kz.

Изображение от fanjianhua на Freepik

Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступило в силу 10 ноября. Эту дату ранее объявило Министерство иностранных дел.

Документ подписали 17 мая в Сиане. Согласно статье 1 соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также в деловых целях.

"При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 календарных дней в течение 180 календарных дней", – сообщали в МИД РК.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

Соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

Граждане Казахстана имеют возможность путешествовать без визы в 30 странах мира. Среди стран, доступных для безвизового посещения, можно назвать Гонконг, Иран, Оман (до 14 дней), Барбадос (до 28 дней), а также Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивы, Объединённые Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины и Эквадор (до 30 дней). Некоторые страны позволяют пребывать без визы более продолжительное время: Албания, Колумбия, Коста-Рика, Молдова, Монголия, Россия и Украина – до 90 дней, Армения, Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней, а Грузия – до 1 года.



