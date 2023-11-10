Инцидент произошел 8 ноября за гаражным кооперативом "Кроликовод". Мужчина на внедорожнике проехал сквозь гаражи и, остановившись у обводного канала, стал выбрасывать в него мусор. Видео с камер видеонаблюдения прислал "НГ" читатель.

- Но запросы к участковому полиции и службе 109 ни к чему не привели. А данный канал во время весенего паводка очень значим для микрорайона Аэропорт. Если он будет забит мусором, то в дальнейшем возможно и подтопление территории, - написал автор видео.

"НГ" отправила фото в департаменте полиции Костанайской области. Сегодня, 10 ноября, пресс-служба ДП сообщила, что нарушителем оказался 38-летний местный житель,

- За нарушение правил благоустройства территории города он привлечен к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

"НГ" традиционно открыла закон, чтобы узнать, какие санкции включает озвученная статья. Оказалось, что для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере 20 МРП. На уточнение в ДП нам пояснили, что в первый раз "всех предупреждают".