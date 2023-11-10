Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
10 ноября 2023, 11:32 | Общество
9 ноября, акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан, передает Ulysmedia.kz.
Фото из открытых источников
Переезд завершится не раньше середины 2024 года
Решение об этом было принято большинством голосов. Однако в компании отметили, что процесс переезда не завершится ранее второй половины 2024 года. Кроме этого, Fix Price намерена перенести свое местонахождение из Кипра, сохранив свой организационно-правовой статус.
Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 сентября 2023 года, сеть насчитывала более 6 тысяч магазинов в России и странах ближнего зарубежья.
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