Готовил наш кулинар, Ночной Дозор довольно часто делится рецептами разной выпечки. На этот раз - пирог, в начинку которого входит капуста. Брокколи, по словам кулинара, дома у него не все жалуют. Но в комбинации с рыбой и сливочной заливкой съели ее с удовольствием.

Французский киш - один из лучших вариантов открытых пирогов

Сразу уточню, с рыбой в такой заливке прекрасно идет и цветная капуста. А вариант для гурманов - припущенные в молоке до мягкости кубики сельдерея, корневой петрушки. Но вернемся к рецепту с брокколи.

Тесто для основы - песочное. На доске быстро порубить холодное масло ножом, добавить его к муке и в широкой миске перемешать все до состояния крошки. Потом добавить яйцо, соль и немного ледяной воды. Быстро замесить тесто, собрать в шар, положить в целлофановый пакет и отправить в холодильник.

Брокколи разобрать на крупные куски, отварить минут 5 в соленой воде. Отложить для остывания и потом нарезать помельче. Рыбу - у Дозора была семга - порезать некрупными кусочками, попутно удаляя косточки, если встречаются.

Из яиц и жирных сливок сделать заливку, в которую можно добавить черного перца, немного соли.

Натереть кусок твердого сыра. Про сыр такая история. Есть рецепты, которые рекомендуют большую часть его смешивать с заливкой, а немного оставлять, чтобы посыпать сверху. По рецепту, которым воспользовался Ночной Дозор, весь сыр сыплют сверху.

- Но я бы не советовал так делать, - написал нам Дозор, - пусть сначала начинка без него немного запечется. И тесто для основы надо раскатывать через пакет.

Еще лучше такое тесто до толщины 0,5 см раскатывать между двумя листами пекарской бумаги. Так и в форму переносить легче. Тесто распределить по дну формы и сделать бортики сантиметров 5 высотой. Если есть неровности по краям, обрезать ножницами и распределить по дну.

Выложить рабу и брокколи на основу, залить яично-сливочной смесью и выпекать 40-45 минут при 180 градусах. Через 20 минут от начала выпекания можно засыпать пирог сыром.

Вариантов начинки для киша - миллион. Очень вкусно - с курицей и грибами, с ветчиной и луком, с зеленым горошком, морковью и цуккини. Можно в заливку добавить сливочного сыра, а количество твердого, необходимого для верха, уменьшить на 2/3.

Ингредиенты

Для теста: сливочное масло - 120 г, мука - 250 г, яйцо - 1 шт., вода ледяная - 3 ст. ложки, щепотка соли.

Для начинки: брокколи - 200 г, семга - 200 г, сливки (10-20%) - 200 мл, 2 яйца, сыр твердый - 200 г.

Фото Ночного Дозора