Изношенность гидротехнических сооружений — основная проблема в сфере водного хозяйства Казахстана. Об этом заявил депутат Сакен Арубаев на заседании Сената Парламента, сообщает Оrda.kz.

«В стране насчитывается 7541 гидротехническое сооружение, за исключением внутрихозяйственных каналов. Из них 1189 находятся в неудовлетворительном состоянии, а 24 — в плохом. На 2047 гидросооружений техническая документация отсутствует. Они не легализованы. Превышен срок службы подавляющего большинства гидроагрегатов и гидромеханического оборудования», — возмутился Арубаев.

Депутат отметил, что за последние десять лет в стране зарегистрировано более 300 наводнений различного происхождения. По его словам, эта статистика подчеркивает нынешнее состояние гидротехнических сооружений в Казахстане.

«У нас отсутствует специальное законодательство по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Основную правовую базу в этой сфере регулируют семь законов РК», — отметил он и добавил, что общественные отношения по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений должны регулироваться независимым законодательством, как и в других государствах.

Депутат напомнил, что в 2008 году Минсельхоз подготовил проект закона «О безопасности гидротехнических сооружений», который не был поддержан.

«Кроме того, аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях, произошедшие в последние годы, показали, что существующий Кодекс не обеспечивает полного решения необходимых проблем», — подчеркнул сенатор.

Для решения проблем Арубаев предложил принять специальный Закон об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, а также подготовить Дорожную карту улучшения технического состояния основных ресурсов водного хозяйства и гидротехнического строительства.

Также, по его мнению, необходимы четкая инвентаризация и учет объектов, выделение средств, расширение перечня специальностей и пересмотр образовательных стандартов для подготовки кадров водного хозяйства.