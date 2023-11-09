В конце октября большинство частных костанайских общежитий перезаключили с ГКП договоры на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Теперь платить за это им придется дороже. Инициатива исходила от «Костанай-Су». Хозяева общежитий, обращаясь в «НГ», заявляли, что перезаключать договоры их вынуждают под угрозой отключения подачи воды... Впрочем, почти никто ссориться с услугодателем не стал. Редакция попросила монополиста прокомментировать свои действия. Пояснения дала аналитик ГКП «Костанай-Су» Дана ЕРМАГАМБЕТОВА.

В Костанае большинство хозяев общежитий предпочли принять условия «Костанай-Су», но некоторым воду отключали /Скриншоты с видео

- Как мы поняли, смысл акции в том, что до сих пор общежития платили за воду по тарифу для физических лиц, а теперь должны платить как юридические.

- Да, это так. Только у нас другой тариф называется - для «прочих потребителей».

- В распространенной вами информации говорилось, что вы направили уведомления хозяевам 33 общежитий. Каковы результаты на сегодняшний день? Есть те, кто категорически против? Если да, то будете ли их реально отключать или переведете спор в судебную плоскость?

- 15 договоров заключены. 14 - почти заключены, хозяева подтвердили свое согласие, заявления от них поступили, сейчас они в процессе обработки. У нас же есть 15 дней на заключение договора. Два объекта отключены, там хозяева игнорируют наши требования. Из 33 общежитий одно мы не берем в расчет - это центр адаптации, который существует как государственный, там применяется тариф для населения.

- Именно потому, что это государственное учреждение?

- Там никто не занимается предпринимательской деятельностью. И никто с жильцов не берет арендную плату.

- Ваши уведомления о необходимости перезаключить договоры никто не обжаловал?

- Нет. 8 сентября всем направляли, в течение нескольких дней они были получены.

- Недовольство хозяева общежитий выражали, пояснений требовали?

- Изначально 8 человек написали к нам обращения от доверенного лица. Не от собственника. А мы по Жилищному кодексу имеем право заключать договоры только с собственниками жилья. Мы рассмотрели эти обращения на заседании специальной комиссии, которая существует на предприятии и собирается раз в месяц. И подготовили ответы со ссылками на законодательство.

- Отправной точкой для ваших действий было установление фактов каких-то нарушений со стороны общежитий?

- Нет. Отправной точкой было приведение в соответствие применяемых дифференцированных тарифов к виду деятельности. Актуализация данных.

- У вас раньше со всеми ними были договоры?

- Да. Они потребляли и оплачивали по тарифу для населения.

- И на момент заключения предыдущих договоров вы считали их правильными? Во всяком случае, договоры ведь заключали...

- А непосредственно в договоре нет указания на применяемый тариф. Договор типовой. Не делится на юрлиц и физлиц. У всех одинаковый текст. Единственно, тарифы разные, но в договоре они даже не указываются. А в правилах формирования тарифов указываются три кодировки. Население, бюджетные организации, прочие потребители. Население - те, кто имеет собственное жилье и свои приборы учета. А прочие потребители - это и граждане без образования юрлица (у нас многие магазины, бани так открыты), ИП, ТОО и прочие организации. Вот нам и важно с правильно определенным субъектом заключить договор. Сейчас, повторю, мы актуализируем этот момент.

- Насколько велика разница в тарифах для физических лиц и прочих потребителей?

- 555,6 тенге за кубометр - это тариф за воду плюс канализацию для группы «прочие потребители». 154,71 тенге - тариф для населения. Одному из хозяев общежития, который раньше платил нам 15 000 в месяц, мы показали его объемы потребления и пересчитали оплату, получилось около 45 000 тенге.

- Для вас что является критерием, определяющим применение к потребителям разных тарифов?

- В данном случае - осуществление предпринимательской деятельности, получение дохода.

- Но получение доходов нужно если не доказать, то хотя бы увидеть. Как? Вы действуете через налоговую службу?

- Нет. Что доказывать в случае с общежитиями? Комнаты в них сдаются в аренду. Не даром же. Имущество используется, чтобы получать доход.

- То есть, чтобы вы применили тариф «прочие потребители», не требуется, чтобы человек оформил свой предпринимательский статус?

- Не требуется. В Предпринимательском кодексе РК есть определение. Цитирую его: «...предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Вот подчеркнуто нами «деятельность граждан, направленная на получение дохода путем использования имущества...» Пункт 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса РК.

Здесь есть такой момент. Уточним его, раз вы пришли с вопросами от владельцев общежитий. Мы даже вам сделали диаграмму по классификатору видов экономической деятельности по объектам, предоставляющим жилье в аренду. Это как раз общежития. 14 из них имеют соответствующие их деятельности по сдаче жилья в аренду коды. А 5 объектов имеют ОКЭД: туризм, выращивание зерна, общепит. То есть не только нам, но и государству они не показывают занятие еще одним видом предпринимательской деятельности. Так что, возможно, мы с налоговой тоже будем сотрудничать. По другим видам бизнеса у нас с ними отношения - как с прочими потребителями, но общежития они из этой плоскости выводят.

11 действуют без образования юридического лица. Но п. 3 ст. 19 ГК РК оговаривает, что к ним применяются правила Гражданского кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

- Ваша акция с общежитиями заставила заволноваться людей, которые сдают квартиры. Оправданно их беспокойство? Уже говорят: чтобы подтвердить информацию о том, что жилье арендуется, вы будете привлекать старших по подъездам, участковых. Это правда? Или будете ориентироваться на объем потребления?

- Работу такую мы еще не начали. Но, возможно, будем ее проводить. Причем участковых привлекать нет смысла. У нас контролеры регулярно ходят по квартирам. Спрашивают жильцов: вы владельцы? А люди им отвечают: нет, мы снимаем. До квартир дойдем, но не в ближайшее время. У нас есть объекты с более высоким водопотреблением - автомойки, бани. Некоторые платят как положено. Есть же те, кто много лет использует тариф для населения, а водопотребление огромное.

- А почему за общежития взялись в этом году?

- Объемы потребления большие. Вода - это ресурс. Считанный ресурс. Потребляя много и оплачивая по минимуму, кто-то ведет к тому, что мы свои производственные затраты, в том числе на водоподготовку, раскидываем на всех и приходим в конце концов к повышению оплаты другими группами населения. Благодаря тому, что они недоплачивают, кто-то должен за их объемы переплатить.

- Приходилось читать комментарии в социальных сетях о том, что владельцы общежитий будут жить, как жили. Просто арендную плату людям, которые и без того в сложном положении находятся, повысят...

- Мы не можем отвечать за то, как намерен поступить собственник жилья. Да, нам говорили хозяева, что была плата за место в общежитии 40 000, а теперь будет 50 000. Мы предложили посмотреть их объемы потребления воды и оплату по новому тарифу. В среднем на комнату вышло повышение 600-700 тенге, пусть даже 1 000, но никак не 10 000 тенге.

Не только в Костанае

В своих действиях ГКП «Костанай-Су» ссылается не только на нормы Жилищного, Гражданского, Предпринимательского кодексов, Правила формирования тарифов, но и на опыт аналогичных организаций в других городах. В частности, на действия ГКП «Астана Су Арнасы». Там мобильные бригады ГКП, требуя перезаключения новых договоров, уже привычно отключают от воды и пломбируют приборы учета в общежитиях, хостелах, зданиях, где в аренду сдаются помещения, например, под мини-детсады. О прецедентах, когда кто-то выигрывал суды с монополистом, доказывая право на другую тарификацию, пока нет информации.