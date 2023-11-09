9 ноября 2023, 09:25

Сегодня уважаемый Владимир Владимирович посетит столицу нашей большой Родины - нурсултановую Астану.

Жалко, что ему не хватило времени, заехать в наш городок. 400 башкирских сосен, как солдаты построены (посажены) в ряд, ну там немного вперемешку с клёнами и берёзами, ну так получилось, чтобы поприветствовать лидера соседнего государства.

Некоторые отдельные личности очень нелицеприятно высказывались о государе северной страны. Мне очень стыдно за них и где-то за себя, что когда-то позволил даже подумать что-то плохое в его адрес.

Почему я такой лизоблюд, потому как, посмотрев на одну страну, где в верхних слоях общества позволяли себе оскорблять правителя другой страны и теперь пожинают проблемы, лучше я извинюсь за весь Казахстан перед великим Руководителем, долгих лет и всех благ!!!



П.С. - Я очень люблю ПЖ!

- А я его ещё больше, ку!