Уголовное дело в отношении отстраненного председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

Дарбаев обвиняется в получении крупной взятки. Согласно обвинению, его взяли с поличным- в тот момент, когда деньги ему в своей машине передавал другой подсудимый - предприниматель Елжас КАЛКАЕВ. Он обвиняется в посредничестве во взятке. Потерпевший по делу - предприниматель Михаил КОРНЕЕВ. ТОО «Гражданстрой-2006» пыталось доказать в суде, что ему незаконно выделили земли для ведения крестьянского хозяйства. Основанием для иска послужило то, что этот участок давно принадлежал бизнесмену, но его зачем-то предоставили во второй раз. Согласно материалам дела, тогда взятку с Михаила Корнеева в размере 50 млн тенге пытался вымогать бывший председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин. По словам Корнеева, он видел Аскара Дарбаева один раз и он «появился, как черт из табакерки».

Тем не менее Смолин проходил по делу лишь свидетелем, который дал показания в суде онлайн. Он полностью отрицал свою причастность к этому делу, хотя Корнеев утверждал, что Смолин лично с ним встречался в машине и вымогал деньги.

8 ноября суд весь день просматривал диски с видео встреч Дарбаева, Корнеева и Калкаева, слушал аудиофайлы их разговоров. Сам Корнеев не пришел из-за состояния здоровья, но суд разрешил продолжить процесс в присутствии его адвокатов.

На одной видеозаписи Калкаев приходит в кабинет к Корнееву и тот передает деньги «за положительное решение по одному из дел». Это видео пересмотрели по просьбе Дарбаева.

- На диске 129 содержались только два файла, а теперь на нем есть третий, который не фигурирует в заключении, поэтому эксперты его не исследовали, - сказал подсудимый. - Сотрудник КНБ указали, что звука нет. Когда я с ней ознакамливался, звука тоже не было, но сейчас мы ее слушаем. Непонятно, та ли эта запись и какая предоставлялась экспертам.

Судья Мерей Аманжулов заверил, что обратит внимание на это обстоятельство.

На другой записи Аскар Дарбаев приходит домой к Калкаеву, тот проводит его в спальню и подтверждает наличие денег. Государственный обвинитель Танат ТАСОВ обратил внимание на то, что запись сделана в августе - накануне вынесения решения по делу Корнеева. Председателем коллегии по этому делу тогда был Дарбаев, который, по версии обвинения, и взял взятку за положительное решение. Чтобы знать, какое именно решение выносить, специально пришел к Калкаеву убедиться, что тот точно взял деньги и они у него.

В гостях Дарбаев пьет чай на кухне и спрашивает: «Переживаешь?» Калкаев отвечает: «Переживаю, но вроде он мне доверяет». Запись сделана с помощью камеры, которая была у Калкаева, так как он уже сотрудничал со следствием.

На третьем видео Калкаев и Дарбаев договариваются о встрече «в районе «Пивнова», а позже в машине Калкаева передаются деньги. Елжас Калкаев отсчитывает какую-то сумму и ее забирает Дарбаев. Согласно материалам дела, Калкаев оставил у себя около 4 млн тенге, остальные забрал Дарбаев. После этого обоих задерживают сотрудники департамента КНБ.

- Запись прерывается - видимо, присутствовал монтаж. Звук то есть, то нет. Непонятно, какие записи предоставлялись экспертам, - делал замечания во время просмотра просмотра Дарбаев.

- У специалистов сейчас есть вся необходимая техника, чтобы разделить видео и звук, и отдельно прослушать звуковые дорожки, - заметил Танат Тасов.

Елжас Калкаев сразу полностью признал вину, Аскар Дарбаев вину до сих пор не признает. Показания по этому делу оба должны были давать 8 ноября, но их допрос отложили на следующее слушание, которое назначили на 17 ноября.