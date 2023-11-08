К форуму готовились почти год: строили, перекладывали тысячи метров брусчатки, корчевали одни деревья и закупали в Башкирии другие. До сих пор затраченные на подготовку миллиарды тенге и напрасное, как выяснилось, ожидание в гости живого президента РФ - самые яркие информационные поводы в связи с мероприятием.

В остальном коммуникационное обеспечение форума очень аскетичное. Кураторов несколько - и МТИ (министерство торговли и интеграции) РК, и МСХ (министерство сельского хозяйства) - а содержательного, полного пресс-релиза как не было, так и нет до настоящего времени. Собираем данные о событии из разных источников. И делимся.

Пресс-служба министерства торговли сообщила, что тема форума - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В онлайн-режиме в работе примут участие Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Запланированы пленарное заседание, заседание казахстанско-российского делового совета, пройдут дискуссии по темам: "Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях", "Цифровые технологии в АПК", "Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании".

Из официального также имеется проект программы заседания делового совета на тему «Сельское хозяйство: вызовы и перспективы». Прикладываем. Кому важно, можете ознакомиться.

7 ноября ресурс tass.ru разместил сообщение о предстоящем форуме.

- Представители 17 субъектов Российской Федерации примут участие в форуме... Об этом говорится в комментарии российского посла в республике Алексея Бородавкина. "Это важное мероприятие традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран - как крупных игроков, так и малый и средний бизнес", - отметил дипломат... Участие в мероприятии примут губернатор Алтайского края, главы Башкортостана и Кабардино-Балкарской Республики.

О значимости форума высказался и президент Казахстана - на сайте akorda.kz сегодня размещено пространное интервью о сотрудничестве с РФ, данное российской газете «Известия».

- Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран, - сказал глава РК. - Уверен, Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит Президента России в Казахстан.

Собственно, все. Как широкая предпринимательская общественность будет подпитываться этим оптимизмом и уверенностью в ходе форума, не очень понятно. Из способов трансляции пока удалось найти лишь ссылку на telegram-канал мероприятия. Главное, чтобы сельский бизнес, чьи проблемы доминируют в тематике, сумел им воспользоваться.

В Костанае сегодня ситуация складывалась обычная для приема заграничных гостей:рабочие домывали стекла в здании, которое вчера все, в том числе и госчиновники, дружно именовали Смарт-центром, а теперь - не иначе, как Дворцом школьников. Около него подметали брусчатку, под башкирскими соснами проложили последние сантиметры труб капельного полива. На днях, говорят, там опробовали работу фонтана.

Кстати, затраты на подготовку приграничного форума, которые, по разным данным, составляют 13-15 млрд тенге, сегодня прокомментировал на брифинге министр национальной экономики Алибек КУАНТЫРОВ, сообщил Zakon.kz. Ожидалось, что город посетят Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Позже выяснилось, что главы государств примут участие в форуме онлайн. Журналисты поинтересовались у спикера, раз самых высоких участников форума лично не будет, стоило ли тратить громадные деньги, строить визит-центр. Ответ был известен заранее:

- Любая инфраструктура, которая в городе, остается горожанам.

И дальше министр плавно перешел к теме настоятельной необходимости строить в регионах 5-звездочные отели.

Фото Ксении РЕБИК