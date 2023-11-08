Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Компания "Росатом" является одним из вендоров. Помимо компании "Росатом", заявки подали французская EDF, компании из Кореи, Китайской Народной Республики, и также мы дополнительно в планах заявки рассматриваем предложения двух американских компаний: General Electric и NuScale. То есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов. Вопросы будут сформированы в соответствии с законодательством, конституционным законом о национальном референдуме", - отметил министр энергетики Казахстана.

По словам Саткалиева, решение будет приниматься после проведения референдума.

Ранее в Минэнерго определили место под строительство первой АЭС в Казахстане. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.