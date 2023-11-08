Об этом сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 6 ноября. По его словам, это не последнее в нынешнем году пополнение парка машин для пассажирских перевозок в областном центре.

Автобусный парк существенно обновили в 2021 году, когда перевозчики взяли в лизинг транспорт, произведенный на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром». Но эти автобусы Isuzu SAZ - небольшие, в часы пик в них всегда давка. Власти учли жалобы горожан, и в этом году для Костаная при поддержке АО «Фонд развития промышленности» приобретают автобусы на 90 мест. Тоже казахстанского производства. 7 таких уже работают на линиях.

- В ноябре появится еще 15 новых автобусов, - сказал Жундубаев, - и в декабре ждем 30 машин, то есть поступление этого года - 52 автобуса. И есть планы на приобретение еще 7-ми. Я думаю, с новым транспортом придет и комфорт, и дисциплина, надеюсь.

Последняя фраза - в связи с тем, что в службу «АйКомек» пассажиры жалуются на нарушение транспортом интервалов и на то, что автобусы не останавливаются на остановках. Нередко это происходит, когда их салоны переполнены.

Фото Галины КАТКОВОЙ