Районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, до смерти забившего свою возлюбленную. Как выяснилось, агрессию мужчина проявлял с самого начала отношений, сообщают "Федоровские новости".

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После двух месяцев совместного проживания потерпевшая поняла, что с подсудимым дальнейшая жизнь не сложится. И пара рассталась. Но, спустя некоторое время, снова встретилась. Женщина намеревалась вернуть подаренный сотовый телефон, и подсудимый, видимо надеявшись на примирение, пришел к ней с алкогольными напитками. Во время застолья между ними снова возникла ссора, в результате которой мужчина умышленно нанес бывшей сожительнице множественные удары кулаками, а также металлическим предметом, повлекшими по неосторожности смерть.

Следом мужчина, используя беспомощное состояние своей жертвы, совершил изнасилование в естественной и извращенной формах. И спокойно уснул. Утром обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Тогда позвонил знакомому, тот приехал и сообщил о случившемся в отдел полиции района.

Потерпевшая сторона просила суд назначить максимальный срок преступнику. Учитывая степень тяжести совершенного преступления, суд,под председательством Нургуль Берликешевой назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в сумме 3 млн тенге в полном объеме.