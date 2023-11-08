8 ноября 2023, 09:24

Управление полиции города Костаная и Костанайской области, Жеглову бы за вас было стыдно.

Начну по порядку:

1. Превышение должностных полномочий главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло, факт зафиксирован, никаких мер не принято, оставлено без рассмотрения.

2. КСП Сеним в лице руководителя Сахи Калимбетова, подозрение в сговоре с группой лиц для растраты вверенного имущества, заявление не принято, сначала потому что один заявитель, потом группой лиц, также оставлено без рассмотрения.

3. После ДТП с ямой судом признано виновником ТОО "АБЗ+", заявление о привлечении к административной ответственности ТОО "АБЗ+" принято, оставлено без рассмотрения.

4. Привлечение по статьям 373 и 374 УК РК депутатов мажилиса и сената РК - отказано в связи с утратой статуса Елбасы, в июле 2023 статьи исключили. Лицо, совершившее правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения правонарушения. Оставлено без рассмотрения.

5. Проведение мероприятия, повлекшее повреждения государственного имущества статья 202 УК РК. Отказано, так как собственник - акимат, не обращался с заявлением. Оставлено без рассмотрения.

П.С. Глеб Жеглов: - Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!