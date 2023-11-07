Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 7 ноября, в городском акимате. Удостоверение акима Виктору ИОНЕНКО вручила председатель рудненской избирательной комиссии Айгуль Абрамова под апплодисменты собравшихся. Ионенко стал одним из первых избранных, а не назначенных акимов.

Представить нового главу города приехал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он подчеркнул, что граждане проявили высокую активность и на участках "показали заинтересованность в этом процессе, продемонстрировали поддержку политики президента". Напомним, итоговая явка на выборах по области составила всего 48,7%, а по Рудному еще меньше - всего 37,8%.

- Результаты прямых и открытых, демократичных выборов, конечно же, обнадеживают, говорят о высоком доверии к Виктору Николаевичу, о его высоких профессиональных качествах, - сказал Аксакалав. - Это говорит и о том, что, А через депутатов городского акимата можно инициировать и отзыв с этой работы. То есть теперь его судьба не зависит от меня, а зависит от жителей города. И это очень правильно, это лучшие практики, которые существуют. Естественно, это повышает ответственность.

Аксакалов также сообщил, что хочет видеть Рудный компактным, аккуратным, чистым и прогрессивным, современным, с новыми предприятиями. И пообещал для выполнения этих задач поддержать выделение бюджетных средств.

- Я понимаю, что отдав за меня голоса, каждый будет разочарован, если я не выполню свою программу, - сказал Ионенко. - Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как выполнить все то, что мне говорили избиратели. Благодарю вас за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать.

Виктора Ионенко поздравили приглашенные на мероприятие рудничане. Поздравление зачитал председатель городского совета ветеранов. К нему присоединились предприниматель Любовь КАРАГУЛИНА и общественник Александр ЗАСКАЛЬКО.

- Я знаю Виктора Николаевича до его прихода в Рудный, - сказала Карагулина. - И когда его назначили к нам, я общалась с работниками СХУ, они мне сказали: "Боже, рудничане, как вам повезло, мы ждали его руководителем к нам".

- По секрету скажите, куда его ждали? - с удивлением переспросил Аксакалов.

- В управление сельского хозяйства, - ответила Карагулина. - Я думаю, Виктор Николаевич выполнит все поставленные задачи.

Александр Заскалько сообщил, что чувствует в новом акиме "энергию настоящего мужчины".

- Сегодня день исторический, символично, что вы вступаете в должность в день Великой октябрьской социалистической революции, - сказал Заскалько, чем вызвал смех у всех присутствующих. - И символично еще и то, что ваши планы, которые вы описали в своей программе, по-настоящему революционны. Я общаюсь с соседями, с таксистами - все поддерживают, как руководителя города. Я бы сказал так, есть энергия страны, энергия города, а у вас есть энергия настоящего мужчины, настоящего бойца. И мы это почувствовали в тех делах, которые вы уже совершили. А вы, Кумар Иргибаевич, сделали правильный выбор, когда назначили его исполняющим обязанности.

Виктор Ионенко избран акимом на 4 года. За него по официальным данным проголосовали 26 260 из 82 255 избирателей. Его конкуренты набрали в сумме всего 3 330 голосов. "Против всех" проголосовали 917 человек.

Фото Георгия ГОВОРОВА