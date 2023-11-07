Антимонопольный комитет ведёт свою проверку, но они идут долго, отметил вице-премьер Жумангарин, передает Informburo.kz.

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В правительстве работают по стабилизации цен на яйца, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

В кулуарах правительства вице-премьера спросили, стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на муку и хлеб. По его словам, сильных колебаний на этом рынке не ожидается.

"Единственное, что нас сейчас беспокоит – это повышение цен на яйца. С этим сейчас мы работаем. Они очень сильно дорожают. Мы проводим анализ, на местах созданы комиссии, куда входит ряд государственных органов. Самое главное, что все птицефабрики работают через посредников, которые зачастую физлица. Это объяснимо, потому что они сразу платят кэш за яйца. А дальше идёт уже схема, в которой сейчас разбирается антимонопольный комитет. Но разбираться – это долго", – сказал Серик Жумангарин.

Он добавил, что яйца уже включили в категорию товаров, по которым сельскохозяйственные производственные кооперативы должны закупать их напрямую у птицефабрик.

На сегодня цена на десяток яиц, по данным вице-премьера, "зашкаливает" за 600 тенге.