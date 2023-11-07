7 ноября 2023, 14:35

Случается, что не по своей воле, а из-за какого то торопыги или ямы на дороге, то есть ДТП, приходится бывать на Абая, 39. После составления схемы ДТП виновный и потерпевший едут в ГАИ и там уже подписывают составленные протоколы.

Раньше там просто в тамбуре возле клетки с охранником стояла лавочка со столом. Где, написав объяснительные, водители должны были ждать, когда откроется заветное окошко, примут объяснительные и выдадут протокол. Ждать приходилось по несколько часов.

Теперь руководство пошло навстречу страждущим. Найдя какое-то 30 лет назад заброшенное помещение в здании, сделали там прием водителей после ДТП. С каждого ДТП минимальный штраф 68 тысяч тенге.

Понимаю, что отношение к людям у граждан в погонах не в почёте, но сделать косметический ремонт, поставить мебель для ожидания, также туалет и кулер с водой обязаны. Ну если ума хватит, то можно как-то ускорить процесс оформления документов. Или Иисус терпел и нам велел?

П.С. Сей статьёй открываю цикл про нашу доблестную полицию.