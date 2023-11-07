Центр открыли 4 ноября. Руководитель ОО «Лучики надежды» Валентина БУТЫРИНА ещё в 2020 году выиграла ярмарку идей с проектом "Мамины Ручки".

Валентина Бутырина (в центре, с цветами)

- С 2018 года у меня было желание открыть центр, но, к сожалению, у нас не было помещения, оборудования, чтобы реализовать задумку, - рассказала она "НГ". - Я обращалась к властям с просьбой выделить средства, но внятного ответа не было. Только после прохождения курсов "Бастау Бизнес" дело сдвинулось с места.

Так выглядит помещение после ремонта

В 2023 году Бутырина открыла НПО и получила государственный грант для развития проекта "Путевка в жизнь" на 1 380 000 тенге. Деньги в основном потратили на ремонт помещения, закупку оборудования для кулинарного кружка, столярной мастерской и швейного цеха. А еще купили ноутбук, принтер и провели интернет.

Часть денег потратили на покупку оборудования

- В нашем центре сейчас 60 детей со всего Костанайского района. Планируем их распределить по группам по 10 детей. Половина будет заниматься с утра, остальные - днём. Будет несколько кружков: бисероплетение, столярное дело, швейное дело, вокал и танцы. Нам звонят родители, взрослые с ограниченными возможностями, мы готовы брать их на мероприятия, но в центре просто не хватит места на всех, - сетует руководитель ОО "Лучики надежды". - В нашем районе есть подходящее помещение на первом этаже, но там высокая арендная плата, которую мы не потянем. Надеемся, что в дальнейшем акимат окажет помощь со зданием, чтобы все желающие могли посещать наш центр.

Заместитель акима Костанайского района Кайрат АБИШЕВ на церемонии открытия отметил: государство может помочь финансово, если центр будет участвовать в социальном заказе.

- Я поздравляю вас с открытием, вы настойчиво шли к своей цели и я рад, что дети смогут обучаться и участвовать в общественной жизни, - сказал Абишев. - Иногда бывает, что мы увлекаемся текучкой, занимаемся, грубо говоря, политикой и экономикой, а на такие вещи не всегда остается время. И очень хорошо, что есть люди, которые вопросы эти тянут, не забывают, воплощают их в жизнь!

- Я хочу поздравить вас с открытием, мы все очень рады, что это все-таки произошло, - сказала руководитель областного ресурсного центра Динара УТЕБАЕВА. - Ваше терпение и желание помогло добиться цели! Я надеюсь, что это не первая ваша победа и не первое открытие. Я благодарю вас за вашу работу и хочу сказать, что мы будем вам помогать чем сможем.

На полке выставлены грамоты и награды детей, посещающих центр

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. А.Байтурсынова