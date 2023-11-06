О том, что медицинская информационная система в районе не работает, в унисон подтвердили житикаринцы на встрече с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ. Запись на прием к врачу ведут по старинке - в регистратуре.

Житикаринская районная больница /Фото company.medelement.com



Ситуацию прокомментировал главный врач Житикаринской ЦРБ Тогрул УМУДОВ:

Тогрул Умудов (слева) и Данияр Джандаев /Кадр из видео



- Прием ведется по предварительной записи через программу Damumed и через регистратуру заранее.

Аким области перебил его, отметив, что эту систему и ввели для того, чтобы население могло записаться на прием в удобное для него время, сидя дома.

- Это работает? - спросил Аксакалов.

- Частично работает, - ответил Умудов.

- Так работает или не работает? - уточнил аким.

- Не работает, - уверенно заявили сидящие в зале.

По версии главного врача, причина нежизнеспособности информационной системы в условиях житикаринской больницы - нехватка врачей. Система не работала, потому что некоторые участки были укомплектованы врачами, работающими по совместительству.

- Была проблема кадрового дефицита на уровне первичной медико-санитарной помощи. Участки не были укомплектованы кадрами. В этом году приняли на работу 11 специалистов, среди них 6 врачей общей практики - педиатры и фельдшеры. Потребность участковых специалистов закрыта на уровне ПМСП, - сообщил Тогрул Умудов. - Были составлены графики работ под этих специалистов. Появилась возможность записи к этим специалистам через Damumed.

Аксакалов поинтересовался у руководителя управления здравоохранения Данияра ДЖАНДАЕВА, почему тот ранее сообщал, что в регионе нет проблем в работе информационной системы.

- На самом деле информационная система работает, - заверил Джандаев. И даже был готов показать в приложении, установленном на своем гаджете, слаженную работу системы.

Аксакалов усомнился:

- Люди говорят, что не работает. Что вы занимаетесь тогда очковтирательством?

И сорвал аплодисменты житикаринцев.

Кумар Аксакалов поручил выяснить причину проблемы.

- Потом дадим оценку деятельности, - резюмировал он.