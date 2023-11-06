Проблему обсуждали сегодня, 6 ноября, на аппаратном совещании в городском акимате. Руководитель отдела культуры и развития языков Сауле АЗИМЖАНОВА привела пример: с начала года только библиотекарей уволилось уже семеро.

Из приходящих на практику в учреждения культуры студентов работать остаются единицы. А в целом среди сотрудников, руководителей творческих коллективов с профильным образованием - лишь 73,6%, причем немало совместителей.

Одна из определяющих причин такой кадровой ситуации - зарплата.

- Средняя у нас в учреждениях культуры составляет 140 тысяч тенге, - сказала Азимжанова, - после всех вычетов остается в пределах 112 тысяч тенге.

Впрочем, с нового года в результате заявленного повышения оплаты труда в это бюджетной сфере заработная плата поднимется на 26%. Но людям требуется еще и многое другое, чтобы закрепиться в профессии. Например, возможность регулярно повышать квалификацию.

- Для работников культуры такая система и на республиканском уровне не разработана, - отметила докладчик.

Еще одна важная составляющая профессиональной стабильности - само место работы, которое должно нравиться, удовлетворять творческие амбиции. Об этом речь завел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, который сказал, что в городской культуре - застой.

- Выступают в старых костюмах, старые коллективы... Сам ДК «Мирас» больше похож на сельский клуб, а должен быть реально дворцом культуры. Это единственный городской ДК, он должен быть таким, чтобы населению туда хотелось приходить... А там одежда сцены старая, экран то работает, то не работает, - сказал он. - Я давал задание, чтобы подготовили проект для обновления. В каком он состоянии?

Сауле Азимжанова ответила, что к 1 декабря должен быть готов. Кроме того, на следующий год в Костанае запланировано провести конкурс по вокалу и хореографии среди молодежи, сделать его традиционным. Расчет на то, что участники и победители конкурса пополнят городские творческие коллективы.

Фото Галины КАТКОВОЙ