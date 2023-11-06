Здание нуждается в капитальном ремонте, отметила руководитель отдела культуры и развития языков Сауле АЗИМЖАНОВА сегодня, 6 ноября, на аппаратном совещании. На ситуации в библиотечной сфере, нуждах этих учреждений она остановилась подробно.

- В этом году для библиотечной системы города приобретены компьютерная и офисная техника, оборудование, мебель, а также микроавтобус. Проведен ремонт центральной городской библиотеки имени Островского. В целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения выполнена реконструкция трех зданий библиотек-филиалов. Проведен ремонт кровли и здания библиотечного филиала «Южный». Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт здания филиала «Станционный», - перечислила она. - Вместе с тем вопрос по капитальному ремонту библиотеки имени Пушкина остается открытым, хотя проектно-сметная документация на него разработана в 2022 году.

Докладчик добавила, отвечая на вопрос акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, что коммуникации в здании библиотеки функционируют с 1972 года без замены. Бюджетные заявки на ремонт были поданы и через областное управление культуры, и на финансирование из городского бюджета. Но решений о выделении средств пока нет, вопрос на рассмотрении.

Фото Галины КАТКОВОЙ