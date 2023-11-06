О факте мошенничества в Северный отдел полиции 21 октября сообщила женщина. Она рассказала, что в этот день написала сообщение в мессенджере WhatsApp в группу, в которой публикуются объявления о реализации мяса.

- Администратор группы ответила, что в сейчас ее запрос на покупку фарша не может быть исполнен, так как в наличии его нет. Но позже женщине поступило сообщение с незнакомого номера о том, что она может приобрести фарш по более низкой цене, нежели предлагают в группе, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Девушка отправила деньги на указанный номер 13 тыс. тенге, но продукта так и не дождалась.

Потерпевшая решила обратиться в полицию. Сообщение зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество), проводятся необходимые следственные действия.