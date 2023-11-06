Свидетелями уникального природного явления стали люди, проживающие как в Федоровке, так и в Аркалыке. СМИ сообщают, что северное сияние также видели в Северо-Казахстанской области и Акмолинской.

Cеверное сияние — это уникальное природное явление, которое возникает в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и встречаются с молекулами воздуха. Их дуэт образует причудливое разноцветное свечение на высоте около 100 км, пишет Orda.kz.

Необычное явление, по словам экспертов, характерно для районов, близких к Северному полюсу, поэтому жителей Норвегии, Финляндии, Швеции, севера России таким красивым явлением в ночном небе не удивишь.

Российское СМИ Мир24 отмечает, что в средних широтах – явление очень редкое. Например, в Челябинске подобное случается лишь раз в 100 лет. Ученые объяснили – причиной красочных эффектов этой ночью стала сильнейшая магнитная буря.