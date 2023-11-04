Новости

"Тобол" завоевал Кубок Казахстана и вышел в Лигу Европы

4 ноября 2023, 18:09 |  Спорт

"Тобол" обыграл "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана по футболу. Решающая встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу костанайского клуба, сообщают Vesti.kz.

Фото ФК Ордабасы

Решающий гол на 67-й минуте забил Ислам Чесноков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПФЛК (@pflkaz)

Благодаря этому успеху "Тобол" сыграет в квалификации Лиги Европы, а "Ордабасы", несмотря на поражение, в следующем году дебютирует в Лиге чемпионов (начнет путь с первого квалификационного раунда).