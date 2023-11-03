Из них 9 млн тенге пойдет на разработку ПСД. Документ, как сообщили "НГ" управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата костанайской области, будет готов к 31 марта 2024 года.

Фото Сауле КУАНБЕК

- После чего уже будет проведена работа, - уточнил руководитель ведомства Нурлан КАТАРБЕКОВ.

Проблему загрязнения реки подняли на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с жителями Житикаринского района. Неравнодушным горожанином оказался работник городского пляжа. По его словам, вопрос давний: несколько лет назад здесь отгородили русло от зоны купания.

- И теперь талые воды сходят сюда и не уходят в русло, скапливается мусор, все засоряется, - отметил житикаринец. - Нужны средства на очищение, техника, рабочая сила. Это самый больной вопрос. Каждое лето в знойную жару наши дети и внуки идут на пляж. Из реки вытаскивают тину, траву и прочий мусор.

Глава области поинтересовался ориентировочной стоимостью проекта. В профильном управлении уточнили, что очистка реки обойдется бюджету в сумму до 100 млн тенге