По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 ноября, утром и днём на севере и востоке области пройдёт небольшой дождь. В воскресенье и понедельник, 5-6 ноября, осадки не ожидаются. В ближайшие трое суток на западе и севере в ночные и утренние часы - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНЫЙ



В Костанае 4-6 ноября прогнозируется переменная облачность без осадков.

- Ночь на субботу, 15 июня будет довольно тёплой, ожидаем по области 1-6 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем воздух прогреется до 4-9, на юге до 13 градусов. В воскресенье и понедельник по ночам будут отрицательные температуры: -2...-7, на севере -10°С. Дни тоже станут прохладнее: в воскресенье термометры покажут 0...+5°С, а в понедельник +2...+7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +3...+5°С, днём +5...+7°С. В воскресенье: ночью -2...-4°С, днём 0...+2°С.. В понедельник: ночью -3...-5°С, днём +2...+4°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области. В воскресенье и понедельник будет восточный ветер скоростью 9-14 м/с.