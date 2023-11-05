В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами поланируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адоресам:
РП-Абсолют (работы на ВЛ – 10 кВ)
7 ноября с 14:00 до 19:00
- ТОО «Флуераш»,
- ТОО «Галактика»,
- ТОО «Арайагро»,
- промбаза 7,
- ТОО «Агропродукт»,
- ТОО «АзияФайзИгл»,
- угольная компания,
- ресторан «Султан»,
- ИП Чулков,
- ИП Государский,
- ИП Дудин,
- ИП Назаров,
- ТОО «Вираж», И
- П Аманов,
- ТОО «Комирпром,
- ТОО «Гермес»,
- ИП Тыщенко,
- ИП Соколов,
- АЗС Эталон 7.
Светофор:
- ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная,
- ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой
КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-8а,
- ул. Целинная 22-26,
- ул. Мира 1-8.
КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3 -19,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Миляеева 2-22.
РП-6 (работы на ПС)
6 ноября с 10:00 до 19:00
7 ноября с 10:00 до 14:00
- школа № 19,
- детский сад № 27,
- ТОО «Алла»,
- парикмахерская «Твой стиль»,
- магазин «Пятерочка»,
- стоматология по ул. Волынова 14,
- аптека «Фармаком».
Благоустроенный сектор:
- ул. Ворошилова 62,64,
- ул. Мирошниченко 3,
- ул. Волынова 13,14,
- ул. Кочубея 1.
Светофор:
- ул. Маяковского – ул. Волынова
ВЛ-10 кВ ТП-АЦК (работы на ВЛ – 10 кВ)
9 и 10 ноября с 10:00 до 19:00
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Букенов,
- ИП Саламатов,
- ИП Филиппов,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ТОО «ФурорАвто»,
- ТОО «Алекс»,
- ТОО «БайтерекГрупп»,
- ТОО «Мегамельпром»,
- «Агромаркет».
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