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В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

5 ноября 2023, 15:29 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях  и подстанциях пройдут в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами поланируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адоресам:

РП-Абсолют (работы на ВЛ – 10 кВ)

7 ноября с 14:00 до 19:00

  • ТОО «Флуераш», 
  • ТОО «Галактика», 
  • ТОО «Арайагро», 
  • промбаза 7, 
  • ТОО «Агропродукт», 
  • ТОО «АзияФайзИгл», 
  • угольная компания, 
  • ресторан «Султан», 
  • ИП Чулков, 
  • ИП Государский, 
  • ИП Дудин, 
  • ИП Назаров, 
  • ТОО «Вираж», И
  • П Аманов, 
  • ТОО «Комирпром, 
  • ТОО «Гермес», 
  • ИП Тыщенко, 
  • ИП Соколов, 
  • АЗС Эталон 7.

Светофор:

  • ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная,
  • ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
  • ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой

 КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-8а, 
  • ул. Целинная 22-26, 
  • ул. Мира 1-8.

 КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3 -19, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Миляеева 2-22.

РП-6 (работы на ПС)

6 ноября с 10:00 до 19:00

7 ноября с 10:00 до 14:00

  • школа № 19, 
  • детский сад № 27, 
  • ТОО «Алла», 
  • парикмахерская «Твой стиль», 
  • магазин «Пятерочка», 
  • стоматология по ул. Волынова 14,
  •  аптека «Фармаком».

Благоустроенный сектор:

  • ул. Ворошилова 62,64,
  • ул. Мирошниченко 3, 
  • ул. Волынова 13,14, 
  • ул. Кочубея 1.

Светофор:

  • ул. Маяковского – ул. Волынова

ВЛ-10 кВ ТП-АЦК (работы на ВЛ – 10 кВ)

9 и 10 ноября с 10:00 до 19:00

  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Букенов, 
  • ИП Саламатов, 
  • ИП Филиппов, 
  • ИП Чемпалова, 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ТОО «ФурорАвто», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ТОО «БайтерекГрупп», 
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • «Агромаркет».