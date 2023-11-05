План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в пяти районах областного центра.

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В связи с работами поланируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адоресам:

РП-Абсолют (работы на ВЛ – 10 кВ)

7 ноября с 14:00 до 19:00

ТОО «Флуераш»,

ТОО «Галактика»,

ТОО «Арайагро»,

промбаза 7,

ТОО «Агропродукт»,

ТОО «АзияФайзИгл»,

угольная компания,

ресторан «Султан»,

ИП Чулков,

ИП Государский,

ИП Дудин,

ИП Назаров,

ТОО «Вираж», И

П Аманов,

ТОО «Комирпром,

ТОО «Гермес»,

ИП Тыщенко,

ИП Соколов,

АЗС Эталон 7.

Светофор:

ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная,

ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,

ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой

КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-8а,

ул. Целинная 22-26,

ул. Мира 1-8.

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3 -19,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Миляеева 2-22.

РП-6 (работы на ПС)

6 ноября с 10:00 до 19:00

7 ноября с 10:00 до 14:00

школа № 19,

детский сад № 27,

ТОО «Алла»,

парикмахерская «Твой стиль»,

магазин «Пятерочка»,

стоматология по ул. Волынова 14,

аптека «Фармаком».

Благоустроенный сектор:

ул. Ворошилова 62,64,

ул. Мирошниченко 3,

ул. Волынова 13,14,

ул. Кочубея 1.

Светофор:

ул. Маяковского – ул. Волынова

ВЛ-10 кВ ТП-АЦК (работы на ВЛ – 10 кВ)

9 и 10 ноября с 10:00 до 19:00