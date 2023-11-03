Убийство женщины, сотрудницы полиции, ее супругом, также работавшим в органах внутренних дел, произошло утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района. Труп убитой был обнаружен во дворе ее дома.

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- Потерпевшая и подозреваемый состояли в официальном браке. Оба - сотрудники полиции. Ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Полицией установлен и задержан мужчина, который уже признан подозреваемым по делу.

В ведомстве отметили: подозреваемый не скрывался и после задержания сразу же был водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль в МВД. В регион направлена специальная группа, из числа сотрудников собственной безопасности и криминальной полиции министерства.