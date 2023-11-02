Жительница Костаная Махаббат КУАНТАЕВА 11 октября обратилась в офис ТОО Alem Pay, так как у нее закончился срок действия проездных детских карт. Сотрудник компании ответил, что таких карт нет, и предложил альтернативный вариант.

- Они предложили детям ездить по 85 тенге за наличные или 100 тенге по карте, то есть предлагают платить вдвое дороже! - возмущается Махаббат. - Всех записывают в очередь на получение карт. Нам сказали, что будут в декабре. У меня двое детей, они почти каждый день ездят в школу и обратно на автобусе, а еще 4 раза в неделю на тренировки!

Как сообщили «НГ» в пресс-службе акима Костаная, карты ТОО Alem Pay поступят в продажу уже в ноябре и посоветовали покупать детские карты в филиале АО "Казпочта".

Однако наш читатель Алексей сообщил, что пытался это сделать. Безуспешно.

- Когда я обратился в областной филиал компании, там пояснили, что таких карт в наличии нет, и посоветовали обратиться в ТОО Alem Pay, - написал Алексей. - А у тех детские карты также закончились. Интересно, знает ли акимат об этой ситуации? Если да, то почему не сделают детям проезд по 50 тенге? Карт детских ведь нет и нет возможности электронной оплаты.

Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная .

- Да, карт сейчас у ТОО Alem Pay действительно нет в наличии. Но никаких альтернативных вариантов оплаты за проезд нет, - пояснил главный специалист отдела Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Мы будем разбираться, кто предоставил клиенту такую информацию. Вообще с сотрудниками ТОО Alem Pay постоянно проводятся консультации по работе с клиентами. Еще летом в ТОО Alem Pay стали заканчиваться детские карты, в августе руководство компании обратилось в Москву, чтобы их привезли в октябре, но из-за санкций их не смогли получить. Их поставят нам уже к концу ноября - это точно. За карточками нужно обращаться в АО «Казпочта».

- Да, сейчас у нас есть социальные карты для детей и пенсионеров, - подтвердил заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ. - Их можно открыть бесплатно, но один раз в год нужно оплатить годовое обслуживание - 100 тенге. Карту вам доставят через 7-10 дней после подачи заявления на ее получение. Сотрудник нашей компании сообщил клиенту недостоверную информацию, мы проведем служебное расследование и выясним, кто именно это сообщил. Вообще с сотрудниками у нас постоянно проводятся консультации.