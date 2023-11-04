Любители тихой охоты в этом году оказались необычайно добычливы. И дело не в возросшем мастерстве, а в счастливом совпадении нескольких факторов, которыми воспользовались одни из самых необычных организмов.

Пецица коричневая - гриб съедобный, но невкусный

На удивление щедр оказался уходящий теплый сезон как к грибникам, так и к просто любителям отведать плоти «странных детей леса». Даже сторонние люди отметили огромное количество разнообразных ведер, коробок или просто пакетов с грибами, выставляемыми на продажу. Все шло как обычно: открыли сезон шампиньоны с коровниками, к ним подтянулись подберезовики и сыроежки, далее - подосиновики за компанию с ранними груздями, а уже в конце лета грянул микс из чешуйчаток, рядовок, говорушек, опят, вешенок и прочих из этой братии, продолжающийся и по сию пору. Вроде бы все как обычно, но количество! Заходя в лес, грибы не надо было искать, они находили тебя сами. Что же произошло?

Все одновременно и просто, и сложно. Начнем с простого: оптимальный температурно-влажностный режим как минимум с середины лета прошлого года. В природе ничего не происходит внезапно, всему предшествует подготовка и порой довольно длительная.

Больной рыжик - вид снизу. Такой лучше не есть

Теперь перейдем к сложному. Чтобы понять гриб как организм, для начала попробуем решить задачку, напоминающую детскую арифметическую: в небольшом осиновом лесочке (размером 20 на 20 м) мы собрали 20 подосиновиков и пнули 20 мухоморов. Вопрос: сколько грибов жило в этом лесу до нашего посещения? Казалось бы, просто: 20 плюс 20 - это 40. А вот и нет, всего два: один подосиновик и один мухомор. Урон нанесен был лишь не самой важной части гриба - плодовым телам. Сам же организм живет под листовым опадом, в земле, но не очень глубоко. Условно его можно назвать грибницей, однако раз уж решили рассматривать все всерьез, то давайте и называть вещи своими именами.

Траметес несъедобен из-за жесткости, но им можно лечиться

Для начала: как он выглядит в целом? Представьте себе плоское дерево без листьев, но не так, как на книжной картинке, а сплющенное сверху вниз, занимающее всю площадь небольшого колка. «Крона» единая, состоит из белых, сильно ветвящихся нитей, отдаленно напоминающих плесень (которая, кстати, тоже гриб) - все это называется мицелием. А вот «стволов», очень коротких, несколько, скорее всего, по числу настоящих взрослых деревьев, чьи корни мицелий оплетает, образуя микоризу для взаимовыгодного обмена всякими вкусняшками. Это и есть тот самый симбиоз. Причем у каждого вида - свое дерево, посему обабки растут в березовых колках, а маслята и рыжики - в сосновых борах или посадках. Но грибы миролюбивы и не жадны. Возьмем, к примеру, наш вышеупомянутый умозрительный осинник. Мухомор и подосиновик буквально проросли друг в друга безо всякого вреда и с легкостью образовали микоризу с корнями одних и тех же деревьев. В их компанию может попасть и коровник, и сыроежка, причем с таким же положительным результатом.

Масленок примечательный - вид, который нечасто можно встретить

Но почему же тогда, как говорится, год на год не приходится, коль грибы «дружить» могут и с деревьями, и между собой? А вот здесь и включается климатический фактор. Наше «грибное дерево» чрезвычайно уязвимо. Засуха - и большинство «ветвей» потеряно. Залило водой - погибли нижняя часть мицелия и микориза. А для плодоношения важна не только цельность организма, но и его биомасса, и чем последняя выше, тем и урожай обильнее. Ведь никто спорить не станет, что при равных условиях с большой яблони и плодов соберем гораздо больше, чем с маленькой. Здесь то же самое: когда подземная часть развилась по максимуму, в самой ее верхней части, буквально граничащей с воздухом, начинают образовываться малюсенькие узелки - зачатки плодовых тел, тех самых, которые мы так любим собирать.

Вешенка любима грибниками за чистоту и надежную неядовитость

Кстати, сами плодовые тела в жизни грибной колонии играют не такую уж и важную роль. Это скорее страховка. Вдруг что нехорошее случится с основной массой мицелия, а тут проросшие споры помогут его восстановить. Но и тут грибы все очень усложнили. Спору нельзя считать полноценным семенем, она несет лишь часть наследственного материала и очень небольшую.

Лопастник курчавый - один из самых поздних грибов

Давайте рассмотрим некоторые аспекты жизни одного из наиболее изученных грибов - опенка, только не нашего, а мичиганского. Сразу скажу, он - фантастичен. Внешне мало чем отличаясь от отечественного, гриб захватил территорию в 37 га и вес его составляет более 440 тонн. И это только подземная часть, те самые белые «нитки», то бишь мицелий. Для сравнения: масса трех синих китов составит примерно столько же. Ну и со страховочкой в виде спор, по-моему, тоже перебор: для образования полноценного мицелия должно срастись 80 000 разных типов этих самых носителей генов. Говоря проще, у этого организма 80 000 полов. Такого еще никто не повторил, как ни старался. Хотя, возможно, просто гриб ну очень сильно хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Коровник непривычно примостился на пне

Что же еще можно сказать об этих удивительных созданиях? Надеюсь, у читателя не будет разрыва шаблона, ежели сообщу, что они не растения и не животные. В биологической систематике им выделено отдельное царство. Ведя откровенно растительный образ жизни, тем не менее ухитряются синтезировать довольно качественные животные белки, за что и прозваны были «лесным мясом».

Это не ягоды облепихи, а плодовые тела леокарпуса ломкого, размером они со спичечную головку

В этом году наши грибные колонии на пике развития, так что и в следующем возможен неслабый урожай, ежели дождей достаточно будет. Только вот, возможно, собирать придется, купив лицензию или что там еще законотворцы придумают. А может, потому Природа так и расщедрилась, дабы побаловать бесплатно наших сограждан, возможно, в последний раз.

Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО