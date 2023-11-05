Осень - тыквенная пора. Большие и маленькие, огненно-рыжие и серые, они уже несколько недель отлеживают бока на хранении. Если вы отмечаете Хэллоуин, вырезая страшные и смешные рожи на тыквенных головах, то у вас в эти дни неизбежно будет полно тыквенной мякоти. Часть - в заморозку, а из части делаем пюре. Само собой, радуют тыквенные блюда и без всяких праздников.

Кекс получается мягкий, влажноватый внутри, ароматный

Рецепт кекса с тыквой нам прислала Mariya. Найден в Сети, опробован, внесена в процессе приготовления кое-какая правка. Ремарка сразу для тех, кто не жалует запах тыквы. В этот кекс добавляются отдушки - цедра цитрусовых, корица, так что итоговый аромат очень приятный.

Тыквенную мякоть нарезать некрупными кусочками и запечь до мягкости. Можно в микроволновке, примерно 5-10 минут. Если выделится жидкость, слить. Можно в пергаментном пакете запечь и в духовке. Превратить тыкву в пюре. Пусть остывает.

Смешать муку с корицей и разрыхлителем. К остывшему тыквенному пюре добавить чуточку соли, сахар, лимонную или апельсиновую цедру, растительное масло, яйца. Миксером, блендером или венчиком перемешивать и взбивать до тех пор, пока весь сахар не растворится.

Постепенно ввести в жидкую смесь муку, помешивая, чтобы не образовались комки. Перелить в форму.

- На сайте kamelena.com, где я нашла рецепт, указано, что тесто надо перелить в форму, смазанную маслом. Но я обычно не рискую, - написала нам Mariya, - и выстилаю все-таки форму бумагой, особенно когда тесто настолько негустое. И еще я сахара положила меньше, чем указано в рецепте. 180 г вместо 200. При этом тыква была несладкая. Но кексу в итоге сладости хватило. Вывод: если тыква будет слаще, то сахара можно брать еще меньше.

Выпекается кекс при температуре 180 градусов от 40 до 60 минут. До сухой спички.

Покрыть его можно шоколадной глазурью (вариант - растопить шоколад в сливках) с орешками, а можно просто посыпать сахарной пудрой.

Кстати, тыкву можно заморозить не только нарезанной, но и в виде пюре. Так даже меньше места займет в морозилке. Это прекрасная заготовка для тыквенной выпечки.

Фото Mariya

Ингредиенты

250 г тыквенного пюре (примерно 350 г очищенной тыквы), 250 г муки, 200 г сахара (можно меньше), 100 мл растительного масла, 2 яйца, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, цедра 1 лимона, щепотка соли.