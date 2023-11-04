Сто лет никуда не ходили компанией. Летние путешествия, дача, шашлыки на природе - все это здорово отвлекало от посиделок в кафе и ресторанчиках. Но вот пришли дожди и холода, захотелось других радостей. Пообщаться в уютном месте, вкусно поесть и, может, даже слегка выпить чего-нибудь интересного. Вроде все эти «ингредиенты» включал наш визит в городское кафе (так на вывеске) «Публика».

Честно, в Костанае у нашей небольшой компании есть пара заведений, в кухне которых мы уверены. Но на этот раз решили раздвинуть горизонты и наведаться туда, где раньше не были. Когда пришли, нас встретили вопросом: «У вас заказано?» И мы расценили это как порцию стартового оптимизма: раз люди бронируют здесь столики на вечер, значит, мы не прогадали. Разделись в гардеробе и поставили еще один плюс заведению. Мода модой, но лично я не люблю держать верхнюю одежду там, где едят.

Мы явились в субботний день, в районе пяти вечера. Не то ранний ужин, не то поздний обед. В большом зале почти никого не было, но сервировка части столов подтверждала, что здесь ждут скорых гостей. Нас проводили на свободные места. Обнаружив, что там прямо-таки припекает от близкой батареи, мы перебрались за соседний стол. Официантка наши движения восприняла без всякого раздражения. Еще плюсик.

Принесла меню. Почему-то два комплекта на троих. Мы сомкнули ряды и вчитались. Отметили ассортимент крепкого алкоголя: виски, водка, текила, коньяк, бренди, джин, ром - как в чистом виде, так и в коктейлях. Предлагают и горячие, в числе которых - глинтвейн, а также комбинации из смородины, корицы, рома или малины, мяты, джина. Сочетания выглядели довольно привлекательно. Но, так как морозы еще не трещат, мы пока выбрали безалкогольный напиток из малины и ежевики (3 000/л). Правда, крякнули от цены. А для веселья взяли штучку из рубрики «Рукотворные настойки»: тимьян и клюква на водке (1 300/50 мл). Кстати, тоже стоит вполне круто, пересчитайте хотя бы на пол-литра. Пить, впрочем, приятно, сочетание отменное. Таково мнение двоих потребителей за нашим столом.

Спагетти с креветками

Цены напитков морально подготовили к тому, что попали мы в местечко, где придется раскошелиться. Поэтому не стали замахиваться на предложения блюд из «угольной печи», типа филе конины с тыквенным кремом, тибон, рибай (от 7 000 до 7 700 тенге, выход в меню не указан). Взялись выбирать горячее из другого раздела. Там еда была куда проще: куриные котлеты, говяжьи сосиски, мясо в горшочках, курица в кисло-сладком соусе. Цены на все - за 3 000 тенге. Филе семги с рисом и соусом песто - 6 500 тенге.

Баклажаны темпура

В итоге решили взять пасту и какие-нибудь вкусные салатики. Я заказала равиоли с семгой и сыром (3 100 тенге), соседи - лапшу удон с говядиной (3 300 тенге), спагетти с креветками и соусом биск (3 900 тенге). Совмещая еду с просвещением, идем в Интернет и читаем, что «биск - классический соус для блюд из морепродуктов, основой служат панцири и головы ракообразных». Рачительные французы придумали.

Наши салаты - баклажаны темпура с сырным муссом и рукколой (2 800 тенге), печеная тыква с салатным миксом, яблоком, соусом понзу (3 400). Одна из нас хотела было из стартеров взять кабачковую икру, может, она здесь какая-то особенная. Но глянула на цену в 2 800 тенге и передумала.

Удон с говядиной

Да, еще мы попросили хлебную корзину, в которой была обещана чиабатта и французский батон с чесночным маслом (1 400 тенге).

Хлебная корзинка

Заказов ждали недолго. Пока сидели, разглядывали интерьер. Много всего на стенах и стеллажах: репродукции, сувениры, вазы, еще что-то, в зале - имитация камина, люстры соседствуют с модерновыми светильниками. Эклектично, но занятно. Наверняка многим нравится.

Салат с тыквой

Рукотворная настойка пошла у нас за милую душу, морс был тоже хорош. А потом наступил черед разочарований. Мои равиоли, которых было штук восемь, оказались все почему-то разного размера, еще и тесто разной толщины. Понимаю, ручная работа, но не настолько же. В салате с тыквой основной ингредиент расползался, будто тыкву варили, а не пекли. И баклажаны темпура удручили. Японский кляр просто обязан сохранятся хрупким, хрустящим. В нашем салате он на довольно толстых ломтиках баклажанов стал влажным и невкусным.

Равиоли с семгой и сыром

Все заказанные нами горячие блюда были очень банальны. Ни одно не хочется заказывать повторно. Хлебная корзина, о которой нам пришлось напоминать официантке, вмещала пять кусков хлеба, и за такую чиабатту итальянцам впору обидеться.

Общий счет на троих, заметим, с весьма умеренной дозой спиртного, без десертов и кофе, - 28 710 тенге.