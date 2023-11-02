2 ноября 2023, 11:50

Новое развлечение для не особо занятого населения - мобильное приложение тик-ток, позволяющее общаться с народонаселением, никуда не выходя, прямо из дому. Тут могут одинокие и одаренные спеть или танцевать в прямом эфире, задавать вопросы или отвечать на разные темы.

Большую аудиторию собирают новоиспечённые агитаторы, политики, кухарки, врачи и даже с гендерными отклонениями, сразу и не поймёшь, кто там сидит, парень или девушка.

Во всей разношёрстной толпе выделяются облаченные в одеяния Шехерезады в парандже и рядом обязательно сидят бородвтые кураторы. Эти граждане, сеющие неприятие ничего другого, кроме их мировоззрения, у них даже есть обучающие курсы в онлайн режиме, учителя пропагандируют чтение религиозных книг.

Казалось бы, что здесь плохого? Однако я решил однажды вступить в дискуссию. Согласитесь, для аттеиста, воспитанного марксистскими учениями, было бы дико сидеть и наблюдать, как молодая поросль заблудилась. На мои аргументы заняться наукой, спортом или искусством я получил шквал агрессивных угроз и оскорблений.

Любопытно было бы узнать, что делают чиновники в этом направлении, как общество относится в целом и есть ли позитивные стороны во всем этом.