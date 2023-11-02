Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Его привлекут к ответственности за факт неповиновения законным требованиям, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Фото Екатерины РУДЕНЬ

Началось все с обращения женщины в полицию. Она рассказала о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.



Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого доставили к участковому инспектору полиции.

Участковый выяснил, что в ходе конфликта, произошедшего накануне, сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной. Во время беседы от мужчины исходил запах алкоголя. Полицейский принял решение отвезти задержанного на медицинское освидетельствование.

По пути на освидетельствование на одном из оживленных перекрестков семейный дебошир покинул служебный автомобиль.

Участковый инспектор полиции Ерик Ваисов был вынужден выбежать вслед за правонарушителем и применить к нему приемы боевого самбо, так как тот не реагировал на законные требования. При задержании никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Теперь дебошир понесет административную ответственность - как за нанесение побоев своей сожительнице, так и за факт неповиновения.

Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение - штраф 15 МРП или 15 суток ареста.