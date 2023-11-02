Вернуть деньги, которые выманили у пожилой женщины, помогли полицейские. Однако часть из них мошенники успели потратить, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Сообщение от 92-летней жительницы Рудного поступило 24 октября на пульт «102». Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

Потерпевшая рассказала, что ей на домашний телефон поступил звонок. Мошенники представились сотрудниками полиции и рассказали об аварии, в которой, якобы, пострадала ее внучка. Женщина немедленно передала пакет курьеру с полутора миллионами тенге.





Полиция начала досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). С помощью камер наружного наблюдения установили автомобиль, на котором передвигался дроппер. В дальнейшем полицейские выяснили, что деньги передали в областном центре – Костанае. В этот же день двое молодых людей были задержаны, а деньги вернули пенсионерке.

- К тому времени они успели потратить 200 тысяч. Один из них неоднократно привлекался за такие действия,- рассказал сотрудник криминальной полиции Мадьяр ТАЖИН.

Внучка пострадавшей бабушки поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления.