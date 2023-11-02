1 ноября редкую птицу обнаружил у себя во дворе дома житель поселка Амангельды. По его словам, орел по какой то причине не мог летать. О находке мужчина сообщил сотрудникам природоохранной полиции, которые совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира, отделом рыбного и охотничьего хозяйства, а также с директором общественного объединения «Костанай ЗооПульс» выехали на место, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

При осмотре птицы выяснилось, что это краснокнижный степной орел, который действительно не мог лететь. Специалистами было принято решение, отвезти ее в ветклинику для обследования.

- Сейчас птица находится у нас в ветеринарной клинике. Планируем сделать ей рентген крыльев, - сообщила отметила директор «Костанай ЗооПульс» Виктория МАШАДИЕВА. - Из-за возможной травмы выпустить птицу можно будет только после проведения обследования и получения положительного заключения ветврача.

- Благодаря неравнодушию людей нам удалось вовремя спасти птицу. Степной орел – представитель одного из самых крупных видов пернатых хищников. Он очень чувствителен к изменениям в местообитаниях. Из-за понижения температуры нельзя было отпускать птицу в естественную среду обитания. Поэтому и было принято решение отвезти ее на обследование, - отметил сотрудник природоохранной полиции Канат ШИКАНОВ.