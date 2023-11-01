Жильцы дома № 4 писали «НГ», что бомжи оккупировали помещение, того и гляди подожгут в холода, пол в квартирах второго этажа над неотапливаемым магазином ледяной... Мы о решении проблемы спросили на аппаратном совещании в горакимате 23 октября.

Оказалось, что управление полиции города уже получило задание от акимата и нашло владельца помещения, на котором давно висит объявление, что оно продается. Хозяину бывшего магазина вручено предписание о том, что он обязан как можно быстрее закрыть доступ в помещение. Накануне корреспонденты «НГ» побывали там, видели, что двери заперты, но стекла в нескольких окнах выбиты.

Разбитые окна спустя неделю закрыли

Сегодня, 1 ноября, еще раз съездили на место. Дыры в окнах, в том числе выбитая форточка, закрыты изнутри прибитыми листами каких-то подсобных материалов. Прибавит ли это тепла первому этажу? Вряд ли. Но от задувающего снега спасет. Речь идет о части помещения, примыкающей к фасадной. В ней же огромные окна-витрины изрядно побиты, но сквозных проломов нет, так как остекление двойное, решетки держатся.

Фото Галины КАТКОВОЙ