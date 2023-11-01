170 датчиков обнаружения угарного газа установили в домах костанайцев. Об этом на аппаратном совещании сообщил и. о. начальника УЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. Кроме того, акимат купил аппарат для очистки дымоходов. В рамках благотворительной акции дымоходы очистили в 84 домах социально уязвимых слоев населения.

- Всего с 2019 года установили 645 датчиков угарного газа, - отметил Махмутов. - Благодаря одному из таких датчиков удалось избежать крупной трагедии. 8 апреля 2020 года сработал датчик в доме на дачном участке, где проживала многодетная семья. Так удалось спасти жизни семи человек. Мы продолжим эту работу на постоянной основе.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поинтересовался, сколько жильцов живут на дачах зимой. Ему сообщили, что в каждом обществе по разному, но в целом - около 800 человек. Это около 300 домов.

- Мне кажется, надо охватить эти 300 домов и установить там датчики обнаружения угарного газа, - сказал аким. - У нас каждый год на дачных участках происходят пожары. И, к сожалению, там гибнут люди. Так было в прошлом, в позапрошлом году. Надо изучить ситуацию и в каждом дачном участке, где люди проживают, нужно установить этот датчик. Люди же сами ставить не будут, как показывает практика. Сколько стоит датчик? 5 000 тенге. А он может спасти семью из семи человек. Это же стоит затрат, которые понесет бюджет. Цена вопроса не играет здесь роли. Поэтому поручение такое: посчитайте, мы выделим деньги и поставим.

По мнению Жундубаева, дачники зимой остаются незащищенными от пожаров, так как проезда к ним чаще всего нет. Поэтому поручил подумать об очистке дорог к домам, где живут люди, чтобы могли проехать пожарные и скорая помощь.

Фото Георгия ГОВОРОВА