Бюджетные вливания в эту сферу растут, но осваиваются средства не полностью. Есть долгострой, который не может завершиться с 2021 года, говорилось 31 октября на совещании в областном акимате. При этом ПСД устаревает, а строительные материалы для объектов водоснабжения дорожают.

Если сравнивать с 2021 годом, то финансирование выросло с 9,5 млрд тенге до 15,3 млрд. тенге. До конца года в районах должен быть завершен 31 проект, из них 8 новых объектов водоснабжения уже введены в эксплуатацию, докладывал на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. В 39 селах либо появится централизованное водоснабжение, либо их обеспечение водой будет улучшено.

- Тем не менее при реализации проектов ежегодно допускаются срывы ввода в эксплуатацию, - отметил Аскаров, - к примеру, акиматом Аркалыка с 2021 года не реализован проект водоснабжения села Уштобе, в Карасуском районе в 2022 году не произведена реконструкция разводящих сетей водопровода сел Карасу и Восток» и не реализован проект «Водоснабжение сел Комсомольское и Кызкеткен».

По данным управления, акимат Карасуского района проводит корректировку проектно-сметной документации и в 2024 году будет подана бюджетная заявка на завершение проектов. А по Уштобе вопрос пока остается нерешенным.

Перенесено на 2024 год завершение 4 проектов этого года. По словам Аскарова, причины - тоже корректировка ПСД в связи с удорожанием стройматериалов и затянувшиеся судебные тяжбы по итогам конкурсов.

По двум проектам корректировка проведена. Расходы почти удваиваются. По одному - «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Бестобе, Адаевка Камыстинского района» - произошло предварительное удорожание сметной стоимости с 1 294,2 млн тенге до 2 157,0 млн. По второму - «Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района» - сумма по смете выросла с 473,2 млн тенге до 945,1 млн тенге.

Еще два проекта, которые должны были финишировать в ноябре и декабре, застопорились в связи с судебными спорами. Так что в этом году «Строительство водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района» и «Строительство водоснабжения с. Лесное Карабалыкского района» завершены не будут.

Отдельно руководитель управления остановился на проектах, по которым сорваны сроки ввода в эксплуатацию из-за низких темпов работы или медленному устранению замечаний. И это становится причиной расторжения договоров, а значит, обеспечение водой сельских жителей отодвигается.

В селе Московское Костанайского района срок сдачи объекта водоснабжения был еще в июле, в октябре расторгнут договор с подрядчиком. Во Владимировке срок сдачи — август, объект до сих пор не введен. В Пресногорьковке (Узункольский р-н) объект не введен в эксплуатацию с июня. В Ершовке того же района срок ввода — ноябрь, но подрядчик освоил 35% выделенных в этом году средств. По проекту водоснабжения в селе Красносельское (р-н Б.Майлина) работы завершены в августе, но до сих пор по ним устраняются замечания. А строительный сезон этого года уже почти завершился.