Сейчас лишать или приостанавливать лицензии имеют права только суды, передает Informburo.kz.

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В Казахстане планируют забрать у судов право по приостановление или отзыв лицензий и передать его уполномоченным органам, выдающим разрешение на деятельность. Об этом сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова.

Соответствующие поправки внесли в законопроект об изменении Кодекса РК об административных правонарушениях. Согласно документу, предлагается передать уполномоченным органам на рассмотрение те дела, санкции по которым предусматривают следующие взыскания:

штраф с лишением разрешения либо приостановлением его действия;

лишение разрешения либо приостановления его действия;

штраф с приостановлением или запрещением деятельности;

приостановление или запрещение деятельности.

Отмечается, что зачастую такие санкции предусматриваются при повторном совершении правонарушений как дополнительная мера взыскания.

При этом за судами сохраняется рассмотрение дел, санкции по которым предусматривают арест, конфискацию имущества, лишение специального права, принудительный снос и выдворение иностранного гражданина за пределы страны.

"Административный орган ведёт работу, своим решением выдаёт разрешения на работу, выдаёт лицензию. Если сроки лицензии могут нарушаться, в таком случае госорганы могут приостановить лицензию и привлечь к штрафу. Если мы обратим внимание на международный опыт, то орган, который выдаёт лицензию, имеет полномочия приостановить или отобрать её. У нас сейчас эти полномочия находятся в компетенции судов. Поэтому для того, чтобы в случае, если были какие-то нарушения по лицензии, мы функции забираем у суда. Эту работу мы будем поэтапное внедрять", – объяснила Алма Мукнова, отвечая на вопросы депутатов во время презентации проекта в мажилисе.

При этом граждан не лишают возможности обратиться в суд для обжалования решения уполномоченных органов, отметила она.

"Главный принцип здесь – на основе закона обоснование точно прописать, по каким причинам лишают или приостанавливают лицензию. Могут написать обобщённо, например, по нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства. А таких норм более 20. Тут госорган должен точно прописывать", – добавила Алма Муканова.

Рабочая группа мажилиса внесла более 100 предложений по законопроекту. Работу продолжат до внесения проекта на рассмотрение в парламент.