Для повышения финансовой грамотности казахстанцев в школах и вузах страны введут курс финансовой грамотности. Этот вопрос обсудили на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам просвещения, а также науки и высшего образования проработать вопрос внедрения курса финансовой грамотности в рамках учебных программ.

"Молодые люди со вступлением во взрослую жизнь должны четко представлять, как им правильно рассчитывать свои финансовые возможности, как и какой кредит брать. Этот опыт имеется во многих странах", - отметил Смаилов.

Как доложил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, основам финансовой грамотности планируется обучить 750 тысяч школьников и студентов.