Премьер-министр Алихан Смаилов заявил о необходимости вводить ограничения по потребительским кредитам и пересмотреть ставки по займам "до зарплаты", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На заседании правительства Алихан Смаилов сообщил, что на 1 сентября 2023 года общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 триллиона тенге.

"Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы "до зарплаты", - сказал Смаилов.

Премьер считает, что все предлагаемые законодательные поправки должны быть проработаны и внесены в Парламент до конца года. Смаилов считает, что данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и минимизировать риски в потребительском кредитовании.