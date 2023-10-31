7 000 пешеходов привлекли к административной ответственности в этом году за игнорирование нарушение правил дорожного движения и перехода дорожного полотна. Как сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Алексей МИЛЮК, это данные за 9 месяцев.

Напомним, штраф составляет 2 МРП (6 900 тенге), а в случае повторного нарушения - 10 МРП (34 500 тенге). За этот же период полиция оштрафовала 1000 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов.

- Что касается дорожно-транспортных происшествий, ситуация не критическая, но вызывает очень большие опасения. В связи с усилением мер - скрытое патрулирование, изменение порядка движения на определенных улицах, изменение разметки - удалось сократить уровень аварийности, в частности уровень погибших в ДТП, на 12-15% ежемесячно. Но, к сожалению, мы видим, что у нас еще много работы, - отметил спикер.

По данным полиции с начала года совершено 345 ДТП, в которых 67 человек погибли, 450 получили травмы. В основном это столкновения.

- К сожалению, дисциплина пешеходов тоже вызывает опасения, 120 ДТП совершено по вине пешеходов. Культура поведения пешеходов на дорогах вызывает большие опасения, а иногда и негодования: как можно было попасть в ДТП в таким банальных условиях, - заявил Милюк.

Всего за 9 месяцев привлечено 130 000 водителей к административной ответственности, задержано более 1 200 пьяных водителей. Более 1800 водителей привлечены к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, почти 100 водителей задержаны за выезд на полосу встреченного движения.

- Я хочу выразить большую благодарность жителям Костаная и области, которые регулярно снимают и предоставляют нам доказательную базу совершенного административного правонарушения, - сказал Милюк. - Мы внимательно мониторим СМИ. Я гарантирую, что все водители, которые выезжают на полосу встречного движения и были опубликованы в СМИ, понесут заслуженное наказание. Я вам авторитетно заявляю, для нас нет неприкасаемых, они все понесут наказание, тем более если это было опубликовано в средствах-массовой информации.

Фото Олега ПАКА