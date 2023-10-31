Судебное разбирательство по делу жителя п. Максут Алексея БАБИЧА продолжилось в СМУС Костанайской области 30 октября. Бабич обвиняется в том, что 19 июля во время совместного распития алкоголя со своим соседом Станиславом Ларионовым пырнул его кухонным ножом в грудь.

Подсудимый утверждает, что Ларионов его оскорбил, но убивать он его не хотел, поэтому признает вину только в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Обвинение предъявлено по статье об умышленном убийстве.

30 октября допросили свидетелей. Все они добирались из п. Максут, поэтому, пока их ждали, государственный обвинитель Гульмира КЕНЖЕТАЕВА зачитала некоторые показания подсудимого. В ходе одного из допросов он заявил, что убитый его оскорблял, а на вопрос о фамилии человека, с которым он пил, ответил: «Фамилию его я уже не помню...»

Сосед и двоюродный брат убитого Евгений ЕВДОКИМОВ сообщил суду, что увидел, как навстречу бежит соседка и кричит: «Стаса порезали!» Позади нее молча шел Бабич.

- Соседка одна боялась зайти в дом к Стасу, поэтому попросила меня, - пояснил свидетель. - Когда мы зашли, увидели, что Стас лежит на полу. Крови не было, он еще был жив и даже что-то шептал. Потом мы отодвинули рубашку и увидели рану на груди. Позвонили в скорую, но оказалось, что она на выезде в районе. Тогда вместе с соседями загрузили его в мою машину, повезли в район.

Проехали почти 50 или 60 км и увидели скорую помощь, ехавшую навстречу. Врач пересела в легковую машину и констатировала смерть Станислава Ларионова.

Санитарка местного медпункта Любовь МУХАМБЕТОВА пояснила, что она была первой, к кому пришел Бабич.

- Постучал в окно около 18.00, - рассказала свидетельница. - И сказал: «Я зарезал Ларионова Стаса, помогите!» Я боялась одна заходить в дом к Стасу, поэтому позвала соседа Евдокимова. Ларионов был еще жив, но пульс был уже слабый. Пока мы грузили его в машину, Бабич сидел на корточках, взявшись за голову. Он всегда был тихим и спокойным, такого от него никто не ожидал...

Медсестра Алия ИБРАЕВА сообщила, что скорая помощь в тот день была в районном центре на семинаре. Когда ей позвонили из Максута и сказали, что в поселке ЧП, она рекомендовала приложить холод к груди и везти его навстречу машине скорой помощи, которая уже возвращалась.

- Они проехали около 50 км, когда встретили нас, - отметила Ибраева. - Я осмотрела потерпевшего, он был уже мертв. Тогда мы перенесли его в машину скорой помощи и повезли в морг Лисаковска, потому что в районе морга нет.

Судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА несколько раз спрашивала свидетелей, помогал ли Бабич в транспортировке Ларионова и как его характеризуют соседи. Они отвечали, что Бабич сидел на корточках и не мог поверить в то, что совершил. И подсудимый, и потерпевший были спокойными и неконфликтными.

Очередное заседание, на котором планируются прения сторон, назначено на 10 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ